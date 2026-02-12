Londra: si concentrano le vendite su LondonMetric Property

società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali

FTSE 100

LondonMetric Property

principale indice della Borsa di Londra

LondonMetric Property

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,031 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,991. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,071.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)