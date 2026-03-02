Madrid: violenta contrazione per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

(Teleborsa) - A picco l', che presenta un pessimo -3,96%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,57 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)