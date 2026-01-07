Madrid: scambi negativi per BBVA

Banco di Bilbao

Ibex 35

banca spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

BBVA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,12 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)