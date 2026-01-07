Madrid: scambi negativi per BBVA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Banco di Bilbao
, che mostra un decremento dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di BBVA
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,12 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)