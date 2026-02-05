Milano 11:37
46.490 -0,31%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:37
10.375 -0,26%
Francoforte 11:37
24.533 -0,29%

Madrid: sell-off per BBVA

(Teleborsa) - Scende sul mercato Banco di Bilbao, che soffre con un calo del 4,70%.

Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di BBVA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
