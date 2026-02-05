Madrid: sell-off per BBVA

(Teleborsa) - Scende sul mercato Banco di Bilbao
, che soffre con un calo del 4,70%.
Lo scenario su base settimanale della banca spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di BBVA
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)