Madrid: positiva la giornata per BBVA

(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao
, con un rialzo dell'1,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA
rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 20,38 Euro. Primo supporto individuato a 20,02. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 20,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)