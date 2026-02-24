Madrid: in calo BBVA

(Teleborsa) - Sottotono Banco di Bilbao
, che passa di mano con un calo del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della banca spagnola
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di BBVA
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,88 Euro. Supporto a 19,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)