Milano 14:14
46.529 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:14
10.680 -0,04%
Francoforte 14:14
24.954 -0,15%

Madrid: in calo BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: in calo BBVA
(Teleborsa) - Sottotono Banco di Bilbao, che passa di mano con un calo del 2,39%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della banca spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di BBVA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,88 Euro. Supporto a 19,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```