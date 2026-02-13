Milano 14:18
45.323 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:18
10.387 -0,15%
Francoforte 14:18
24.837 -0,06%

Madrid: movimento negativo per BBVA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Banco di Bilbao, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.

L'andamento della banca spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di BBVA suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
