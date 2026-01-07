Merck completa l'acquisizione di Cidara Therapeutics

(Teleborsa) - Merck
ha annunciato mercoledì il completamento dell'offerta pubblica di acquisto in contanti
, tramite una controllata, per tutte le azioni ordinarie in circolazione di Cidara Therapeutics
.
"L'acquisizione di Cidara rafforza e integra il nostro portafoglio respiratorio in espansione ed esemplifica la nostra strategia di sviluppo aziendale di investire dove scienza e valore si incontrano", ha dichiarato Robert M. Davis, presidente e amministratore delegato di Merck
.
Merck ha completato l'offerta in contanti al prezzo di acquisto di 221,50 dollari per azione ordinaria di Cidara
. Alla scadenza dell'offerta pubblica di acquisto, 27.149.333 azioni ordinarie erano state validamente offerte e non ritirate, rappresentando circa l'85,96% del numero totale di azioni ordinarie emesse e in circolazione di Cidara. Tutte queste azioni sono state accettate per il pagamento in conformità con i termini dell'offerta pubblica di acquisto e Merck prevede di pagare tempestivamente tali azioni.
Merck intende completare l'acquisizione attraverso una fusione della sua controllata al 100% con Cidara
, con Cidara come società risultante dall'offerta. Tutte le azioni ordinarie non portate in adesione all'offerta saranno annullate e convertite nel diritto a ricevere denaro pari al prezzo di offerta di 221,50 dollari per azione ordinaria.
Dopo il completamento della fusione, Cidara diventerà una controllata al 100% di Merck e le sue azioni ordinarie non saranno più quotate o negoziate sul Nasdaq Global Market
.
Si prevede che l'acquisizione sarà contabilizzata come un'acquisizione di attività, con un conseguente onere che aumenterà le spese di ricerca e sviluppo del 2026 di circa 9,0 miliardi di dollari, pari a circa 3,65 dollari per azione, inclusi nei risultati GAAP e non GAAP. Inoltre, si prevede che l'EPS GAAP e non GAAP subirà un impatto negativo di circa 0,30 $ per azione nei primi 12 mesi, rappresentando i costi associati all'anticipo di CD388, un antivirale potenzialmente first-in-class a lunga durata d'azione con proprietà ceppo-agnostiche, e i costi di finanziamento.