Merck completa l'acquisizione di Cidara Therapeutics

(Teleborsa) -ha annunciato mercoledì il completamento dell', tramite una controllata, per tutte le azioni ordinarie in circolazione di"L'acquisizione di Cidara rafforza e integra il nostro portafoglio respiratorio in espansione ed esemplifica la nostra strategia di sviluppo aziendale di investire dove scienza e valore si incontrano", ha dichiaratoMerck ha completato l'offerta in contanti al. Alla scadenza dell'offerta pubblica di acquisto, 27.149.333 azioni ordinarie erano state validamente offerte e non ritirate, rappresentando circa l'85,96% del numero totale di azioni ordinarie emesse e in circolazione di Cidara. Tutte queste azioni sono state accettate per il pagamento in conformità con i termini dell'offerta pubblica di acquisto e Merck prevede di pagare tempestivamente tali azioni.Merck intende completare l'acquisizione attraverso una, con Cidara come società risultante dall'offerta. Tutte le azioni ordinarie non portate in adesione all'offerta saranno annullate e convertite nel diritto a ricevere denaro pari al prezzo di offerta di 221,50 dollari per azione ordinaria.Dopo il completamento della fusione,Si prevede che l'acquisizione sarà contabilizzata come un'acquisizione di attività, con un conseguente onere che aumenterà le spese di ricerca e sviluppo del 2026 di circa 9,0 miliardi di dollari, pari a circa 3,65 dollari per azione, inclusi nei risultati GAAP e non GAAP. Inoltre, si prevede che l'EPS GAAP e non GAAP subirà un impatto negativo di circa 0,30 $ per azione nei primi 12 mesi, rappresentando i costi associati all'anticipo di CD388, un antivirale potenzialmente first-in-class a lunga durata d'azione con proprietà ceppo-agnostiche, e i costi di finanziamento.