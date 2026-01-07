Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:39
25.800 +0,63%
Dow Jones 18:39
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: andamento rialzista per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Amgen
Rialzo marcato per la società farmaceutica, che tratta in utile del 3,37% sui valori precedenti.
Condividi
```