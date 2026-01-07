Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Seagate Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita dell'8,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Seagate Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 316,3 USD e primo supporto individuato a 296,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 336,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
