New York: netto calo registrato da Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano in perdita dell'8,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Seagate Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nella produzione di driver per hard-disk
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Seagate Technology
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 316,3 USD e primo supporto individuato a 296,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 336,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)