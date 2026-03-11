Milano 17:35
New York: seduta molto difficile per Constellation Energy
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore statunitense di energia pulita, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.

Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 313,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 295,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 288,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
