Parigi: scambi in positivo per Bouygues

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che avanza bene del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Bouygues
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,64%, rispetto a +1,88% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico di Bouygues
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 51,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)