Parigi: scambi in positivo per Bouygues

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che avanza bene del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,64%, rispetto a +1,88% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico di Bouygues è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 51,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,89.

