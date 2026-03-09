Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:57
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:57
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: movimento negativo per Saint Gobain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società attiva nell'edilizia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 73,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 70,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
