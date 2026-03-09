Parigi: movimento negativo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili
, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Saint Gobain
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società attiva nell'edilizia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 73,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 70,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)