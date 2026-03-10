Parigi: scambi in positivo per Vinci

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,14%.
La tendenza ad una settimana di Vinci
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo della società ingegneristica francese
evidenzia un declino dei corsi verso area 130 Euro con prima area di resistenza vista a 132. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 128,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)