Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:57
24.636 -0,03%
Dow Jones 19:57
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Parigi: performance negativa per Vinci

Parigi: performance negativa per Vinci
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,13%.

L'andamento di Vinci nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo della società ingegneristica francese evidenzia un declino dei corsi verso area 124,8 Euro con prima area di resistenza vista a 127,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 123,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
