Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:43
25.805 +0,65%
Dow Jones 18:43
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Pesante sul mercato di New York Qorvo

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Qorvo
A picco l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia, che presenta un pessimo -8,88%.
Condividi
```