Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso, che passa di mano con un calo del 2,94%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Salvatore Ferragamo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
