Milano 13:37
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:37
10.055 -0,67%
Francoforte 13:37
25.023 +0,52%

Piazza Affari: positiva la giornata per Acea

(Teleborsa) - Bene la multiutility capitolina, con un rialzo del 3,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acea rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,39 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,71. L'equilibrata forza rialzista della società multiservizi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,07.

