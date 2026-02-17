Piazza Affari: brillante l'andamento di Italgas

più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)