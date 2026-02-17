Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:54
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:54
49.564 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Italgas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italgas rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Italgas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 10,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
