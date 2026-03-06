Piazza Affari: andamento negativo per Italgas

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, con una flessione del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di Italgas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Italgas
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,48 Euro con primo supporto visto a 10,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)