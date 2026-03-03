Milano 10:45
Italgas in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che passa di mano in perdita del 3,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Italgas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
