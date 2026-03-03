Italgas in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, che passa di mano in perdita del 3,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italgas
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Italgas
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)