Piazza Affari: andamento negativo per Italgas

più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa

FTSE MIB

Italgas

Italgas

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,84 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)