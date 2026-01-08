BCE, De Guindos: "Tassi al 2% restano al livello adeguato"

(Teleborsa) - "La situazione può cambiare, l'incertezza è molto elevata e si stanno verificando sviluppi inattesi. In queste circostanze, l'attuale livello dei tassi d'interesse è adeguato". È quanto ha detto ilmentre sui mercati torna ad affacciarsi l'ipotesi di un nuovo taglio dei tassi Bce, fermi al 2% dallo scorso luglio. "I dati in arrivo – ha spiegato– continuano ad essere allineati con le nostre previsioni. L'inflazione è al 2% e l'inflazione di fondo al 2,3%. L'inflazione dei servizi, che inizialmente aveva sollevato preoccupazioni, si sta moderando, e la crescita dei salari evolve in linea con il percorso previsto"."Nel mondo e in particolare nell'Occidente – ha evidenziato ilintervenuto questa mattina alla conferenza Nexspain a Madrid – stiamo assistendo a un cambio di paradigma che deve stimolare l'integrazione europea. L'unica alternativa che l'Europa ha è cooperare di più e integrarsi di più, perché altrimenti le conseguenze possono essere l'irrilevanza. Non è facile, perché in Europa come sappiamo tutti ci sono gli interessi nazionali, c'è una situazione di frammentazione politica. Ma l'unica alternativa disponibile per non essere insignificanti è l'integrazione – ha insistito–-. Il mondo è cambiato e pertanto credo che l'Europa debba cambiare nella direzione della cooperazione. Quindi serve più Europa perché sennò scivoliamo nell'irrilevanza".Nel frattempo, tra poco più di una settimana, inizieranno le discussioni formali sulla. Secondoè invece "prematuro" parlare del sostituto della presidente Christine Lagarde, il cui mandato scade tra poco meno di due anni. Sulla partita delle nomine al direttorio della Bce "la prima sostituzione è la mia", ha detto il banchiere centrale intervenendo alla conferenza "Nextspain" a Madrid. "Penso che se ne discuterà la settimana prossima all'Eurogruppo, in cui verranno presentate le candidature".si terrà lunedì 19 gennaio e il giorno successivo le riunioni proseguiranno allargate a tutto l'Ecofin. "Per quanto riguarda parlare della sostituzione della presidenza mi sembra un po' prematuro. Scade tra due anni, è un periodo di tempo molto lungo". Intanto però circolano i nomi di diversi possibili candidati. Secondo De Guindos quando venne sostituito Mario Draghi, inizialmente Lagarde non compariva tra i papabili. "È un tema che coinvolge vari fattori" in cui "l'equilibrio è importante". "Mi sembra molto prematuro parlarne adesso" e comunque sono sempre possibili "le sorprese", ha detto.