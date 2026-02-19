USA, i tassi sui mutui scendono al livello più basso in oltre tre anni

(Teleborsa) - Ilsono. Lo ha comunicato la, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.Il tasso di interesse aera in media del 6,01% al 19 febbraio 2026, in calo rispetto alla media del 6,09% della settimana scorsa. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso di interesse a tasso fisso a 30 anni era in media del 6,85%.Il tasso di interesse aera in media del 5,35%, in calo rispetto alla media del 5,44% della settimana scorsa. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso di interesse a tasso fisso a 15 anni era in media del 6,04%."I tassi dei mutui sono scesi di nuovo questa settimana, raggiungendo il- ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac - Questo contesto di tassi più bassi non solo stadi case, ma sta anche rafforzando la posizione finanziaria dei proprietari. Nell'ultimo anno, l'attività di richiesta di rifinanziamento è più che raddoppiata, consentendo a molti acquirenti recenti di ridurre le rate annuali del mutuo di migliaia di dollari".