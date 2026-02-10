BCE, De Guindos: "Eurozona più resiliente delle attese, crescita in accelerazione nel 2026"

(Teleborsa) - In un'intervista rilasciata il 6 febbraio e pubblicata oggi, il Vicepresidente della Banca Centrale Europea,, ha tracciato un quadro ottimistico ma prudente per l'economia dell'area euro. Secondo l'esponente della BCE, il sistema economico europeo sta mostrando unadella stessa banca centrale, nonostante i numerosi rischi globali.Il Vicepresidente ha esordito sottolineando il vigore della: "L'economia si è dimostrata più resiliente di quanto avessimo previsto, il che è una buona notizia". De Guindos ha aggiunto che gli indicatori anticipatori suggeriscono che "laneldel 2026 supererà probabilmente la maggior parte delle proiezioni". Parallelamente alla crescita, l'sembra stabilizzarsi. Con il dato principale fermo al 1,7%, de Guindos ha confermato che "l'inflazione sta convergendo verso il nostro obiettivo" del 2%. Questa combinazione di fattori ha portato il board di Francoforte a ritenere che "siamo in una posizione migliore in termini di crescita".Nonostante il momento favorevole, la BCE mantiene una guardia molto alta, specialmente a causa della. "Lasta diventando il nostro principale concorrente", ha avvertito de Guindos, spiegando che la penetrazione dei prodotti cinesi nel mercato interno europeo "diventa sempre più evidente". Il rischio è che un eccessivo reindirizzamento delleverso l'Europa possa avere un "impatto al ribasso sia sull'inflazione che sulla crescita".A questo si aggiunge lin, che impone una. "I rischi sono bilanciati", ha precisato, ma fattori come una spesa per i consumi più elevata o politiche fiscali espansive potrebbero spingere la crescita oltre il potenziale nel breve termine.Interrogato sulla definizione dell'economia europea come un "buon posto" (), termine usato dalla Presidente Lagarde, de Guindos ha preferito una maggiore precisione terminologica: "Preferisco dire che l'economia è più resiliente e che l'inflazione sta convergendo verso il nostro obiettivo". Ha chiarito che tale espressione significa che "l'economia e l'inflazione si stanno muovendo nella giusta direzione", pur riconoscendo che "irimangono molto alti per i".Per quanto riguarda il, la BCE non ha ancora tracciato una rotta prestabilita. "Riteniamo che l'attuale livello dei tassi di interesse sia appropriato", ha dichiarato il Vicepresidente, ribadendo che l'istituto rimarrà "dipendente dai" e affronterà ogni riunione con "mente aperta", senza fornire indicazioni preventive.