Francoforte: andamento rialzista per TUI

(Teleborsa) - Avanza TUI
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)