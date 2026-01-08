Milano 13:57
45.459 -0,22%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:58
10.018 -0,30%
Francoforte 13:57
25.049 -0,29%

Francoforte: andamento rialzista per TUI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza TUI, che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
