Londra: calo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Retrocede la catena inglese di supermercati
, con un ribasso del 3,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sainsbury's
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sainsbury's
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,315 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,209. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,421.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)