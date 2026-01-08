Milano 14:01
45.438 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:01
10.017 -0,31%
Francoforte 14:01
25.036 -0,34%

Londra: calo per Sainsbury's

Migliori e peggiori
Londra: calo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Retrocede la catena inglese di supermercati, con un ribasso del 3,27%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sainsbury's, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sainsbury's rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,315 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,209. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,421.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```