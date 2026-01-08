Londra: Tesco in forte calo

società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 4,90% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,375 sterline. Rischio di discesa fino a 4,244 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,506.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)