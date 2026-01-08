Milano
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 14.20
Londra: Tesco in forte discesa
08 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso per la
società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, che passa di mano in perdita del 4,90%.
Argomenti trattati
Tesco
Titoli e Indici
Tesco
-6,01%
