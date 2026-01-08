Milano 14:03
45.443 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:03
10.018 -0,30%
Francoforte 14:03
25.039 -0,33%

Londra: Tesco in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Tesco in forte discesa
Ribasso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che passa di mano in perdita del 4,90%.
Condividi
```