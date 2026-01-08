Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 21:59
25.512 -0,55%
Dow Jones 21:59
49.267 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: acquisti a mani basse su Mondelez International

Ottima performance per il maggior produttore mondiale di cioccolato, che scambia in rialzo del 3,99%.
