Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Leidos Holdings in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Leidos Holdings in discesa a New York
In forte ribasso la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che mostra un -5,83%.
Condividi
```