New York: nuovo spunto rialzista per Honeywell International

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di apparecchiature industriali, che lievita del 2,67%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Honeywell International mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 207,2 USD. Rischio di discesa fino a 200,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 213,9.

