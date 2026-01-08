New York: peggiora Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che tratta in perdita dell'8,31% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 298,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 273,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 324.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)