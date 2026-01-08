New York: peggiora Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Nasdaq 100

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita dell'8,31% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 298,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 273,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 324.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)