Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:20
25.497 -0,61%
Dow Jones 18:20
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: seduta molto difficile per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Western Digital
Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita dell'8,80% sui valori precedenti.
Condividi
```