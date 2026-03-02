Piazza Affari: andamento sostenuto per Italgas

(Teleborsa) - Avanza il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Italgas
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo di Italgas
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 11,25 Euro con primo supporto visto a 10,98. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)