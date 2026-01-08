Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Italgas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Italgas
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Italgas
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)