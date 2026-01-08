Puma, Anta Sports pronta ad acquisire la quota detenuta dalla famiglia Pinault

(Teleborsa) - ANTA Sports Products
, azienda cinese di abbigliamento sportivo quotata a Hong Kong, si è offerta di acquistare il 29%
dell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo in difficoltà Puma
dalla famiglia francese Pinault
, secondo alcune fonti raggiunte da Reuters.
Artemis - holding di investimento francese gestita da Francois-Henri Pinault, presidente di Kering
, gruppo internazionale nel settore del lusso che possiede marchi come Gucci e Saint Laurent - si aspettava che un'offerta per la sua quota in Puma superasse i 40 euro
ad azione. Ha riferito un'altra fonte.
La famiglia Pinault ha acquisito la sua partecipazione in Puma da Kering quando ha trasformato il conglomerato in un player del lusso puro nel 2018.
In scia all'indiscrezione, le azioni Puma
hanno chiuso la seduta di giovedì in progresso dell'8,55% alla Borsa di Francoforte.
La notizia odierna richiama quanto emerso lo scorso novembre quando ANTA Sports, che possiede marchi come Fila e Jack Wolfskin, era tra le aziende che stavano valutando una potenziale acquisizione
della società tedesca.