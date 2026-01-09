Milano 13:30
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:30
10.092 +0,48%
Francoforte 13:30
25.241 +0,45%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Appiattita la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un modesto +0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.259,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.211,3. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.307,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```