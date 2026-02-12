Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un -0,18%.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.348, mentre il primo supporto è stimato a 8.258,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.437,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
