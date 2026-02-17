Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un timido +0,06%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8.334,1. Primo supporto a 8.305,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8.294,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)