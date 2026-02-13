Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice svizzero, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.550,3, mentre il primo supporto è stimato a 13.506,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.594,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
