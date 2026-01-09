BASF al CES 2026 porta TrinamiX in auto

(Teleborsa) -brand di BASF SE leader nella, è protagonista in questi giorni alTra queste, grande attenzione viene data al rivoluzionario proiettore a punti con ampio campo visivo (110° × 85°), progettato per migliorare la salute e la sicurezza a bordo dei veicoli. In combinazione con ilquesta tecnologia offre funzionalità di rilevamento avanzate, tra cui l'autenticazione facciale sicura, il monitoraggio remoto dei parametri vitali, la mappatura 3D della distanza per l'attivazione ottimizzata degli airbag e il riconoscimento del corretto e sicuro posizionamento delle cinture di sicurezza. L'che del passeggero anteriore, riducendo la necessità di sensori multipli.La tecnologia cattura i riflessi della luce emessa dal proiettore laser nello spettro del vicino infrarosso, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale per ricavare i parametri vitali. LaQueste informazioni possono attivare funzioni di sicurezza volte a salvaguardare il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada in situazioni di emergenza.Il, sicuro per la vista, è una soluzione compatta ma potente che supporta un'ampia gamma di applicazioni:: un singolo modulo che combina un proiettore a punti wFoV (110° × 85°) con una telecamera da 5 MP copre sia il conducente che il passeggero per una maggiore sicurezza dei sedili anteriori.: il monitoraggio non invasivo garantisce un'esperienza fluida e confortevole per gli utenti, a supporto della salute e del benessere di entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.: il rilevamento dei materiali garantisce il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza per gli occupanti dei sedili anteriori.: la mappatura 3D in tempo reale consente l'attivazione personalizzata degli airbag e il rilevamento del corretto posizionamento delle cinture di sicurezza per una migliore protezione dei passeggeri.: per l'identificazione del conducente e l'autorizzazione dei pagamenti in auto."Le case automobilistiche desiderano soluzioni sicure, adattabili e facili da integrare. Combinando la tecnologia trinamiX con l'esperienza dei nostri partner, offriamo una soluzione di rilevamento flessibile che migliora la sicurezza e il comfort dell'utente in ogni viaggio", ha affermatoInsieme adpresenta anche una soluzione innovativa e non invasiva per la misurazione del tasso alcolemico nel sangue, pensata per veicoli privati ??e commerciali. Progettata pere rispondere alla crescente domanda normativa di sistemi innovativi di monitoraggio del conducente, questa tecnologia all'avanguardia consente una misurazione precisa e in tempo reale della concentrazione di alcol nel sangue semplicemente toccando un sensore con la punta del dito.Questo approccio all'avanguardia utilizza una luce invisibile nel vicino infrarosso che interagisce con le molecole di etanolo presenti nei tessuti sottocutanei. Analizzando, gli algoritmi avanzati del sistema basati sull'intelligenza artificiale possono ricavare il contenuto di alcol nel sangue di una persona. La funzionalità e le prestazioni di questa tecnologia sono state convalidate scientificamente attraverso uno studio clinico.fornisce le competenze in spettroscopia e rilevamento ottico, mentreoffre un know-how completo nella progettazione e integrazione di sistemi per veicoli. Il sistema può essere configurato per soddisfare diversi requisiti di mercato e soglie di legge.per spettroscopia NIR includono:: basato sul tocco, non è necessario che l'utente soffi nel dispositivo;: risultati forniti in pochi secondi per garantire l'efficienza operativa;: compatto e adattabile a diverse posizioni del veicolo per favorire l'accettazione da parte dell'utente;dei sistemi automobilistici grazie alla partnership con AUMOVIO."La nostraoffre un metodo affidabile e intuitivo per misurare i livelli di alcol nel sangue, ridefinendo gli standard di sicurezza dei conducenti. Fornendo agli OEM uno strumento essenziale per soddisfare le nuove normative di sicurezza, stiamo garantendo un futuro più sicuro e pratico per tutti gli utenti della strada", ha affermato"L'integrazione della, ??ad esempio nei display dei veicoli, consente di integrare innovative funzionalità di sicurezza e salute direttamente a bordo dell'auto. In questo modo creiamo nuovi standard di comfort e sicurezza e dimostriamo come tali tecnologie possano essere integrate perfettamente nei sistemi esistenti", ha affermato