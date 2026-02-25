Packaging sostenibile e PPWR, BASF: Difendere ruolo chimica europea e italiana è difendere Made in Italy

(Teleborsa) - Grande partecipazione per il primo appuntamento dell’anno de Il Domani Chiama, il ciclo di incontri diensato come piattaforma di dialogo tra azienda, istituzioni, stakeholder e filiere industriali sulle grandi sfide del futuro. L’evento, dal titoloha riunito oltre 70 tra decision maker, rappresentanti di filiera e brand owner presso la Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma.a più voci con l’obiettivo di individuare percorsi comuni di attuazione del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), in vista della sua applicazione a partire da agosto 2026. Una normativa che segna una fase di trasformazione decisiva per il settore del packaging e che richiede un approccio coordinato lungo l’intera catena del valore., BASF si propone come elemento di connessione tra i diversi attori della filiera, portando il punto di vista dell’industria chimica europea. La chimica, infatti, interviene in ogni fase del ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione dei materiali, al miglioramento delle prestazioni e della sicurezza, fino allo sviluppo e all’abilitazione delle diverse tecnologie di riciclo.“Il futuro del packaging sostenibile non passa da una soluzione unica, ma da un mosaico di soluzioni complementari, in cui riciclo meccanico, chimico e organico giocano ruoli diversi e sinergici. È fondamentale che il PPWR si muova in questa direzione, evitando una contrapposizione tra materiali e adottando un approccio di neutralità tecnologica che valorizzi le migliori soluzioni lungo l’intera filiera”, che continua “Difendere il ruolo della chimica europea e italiana significa difendere il Made in Italy, la sua competitività industriale e la capacità di innovare in modo sostenibile.”