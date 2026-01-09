Milano 11:26
Egitto digitalizza Passport Card e domanda di visto
(Teleborsa) - Il Ministro dell’Aviazione Civile egiziana, Sameh El-Hefny, ha annunciato importanti novità sul fronte del trasporto aereo nel nostro Paese, a partire dall’abolizione della "Passport card" distribuita ai passeggeri a bordo degli aerei o in aeroporto, a favore della digitalizzazione del documento.

Dal prossimo mese di febbraio, i passeggeri potranno inserire i dati richiesti su un’applicazione digitale. Questo cambiamento consentirà di snellire il flusso di passeggeri nei terminal aeroportuali. Inoltre, El-Hefny ha fatto sapere che l’Egitto si appresta ad attivare il sistema che permetterà di produrre online la richiesta del visto, come avviene per Stati Uniti e Regno Unito.

Per quanto riguarda la compagnia di bandiera EgyptAir, si prospetta il potenziamento della flotta che nel prossimo triennio dovrebbe passare da 65 a 97 aeromobili.




(Foto: Jon Flobrant on Unsplash)
