Tesmec si aggiudica gare per complessivi 71 milioni di euro con le Ferrovie Slovene

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha siglato, la società responsabile della gestione del traffico, della manutenzione e della gestione della rete ferroviaria pubblica in Slovenia. I due contratti, della durata di 4,5 anni ciascuno e del, hanno ad oggetto la fornitura di 21 veicoli tecnologici a supporto della gestione, manutenzione e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria slovena, in linea con gli standard europei.In dettaglio, il Gruppo Tesmec attraverso un contratto del valore di circadi euro fornirà 15 veicoli ad alte prestazioni per il settore lavori armamento, progettati per garantire sicurezza, efficienza operativa e piena conformità agli standard europei, mentre attraverso un contratto del valore pari a circadi euro fornirà 6 mezzi d’opera per la manutenzione della catenaria, tra cui un veicolo ibrido equipaggiato con tecnologia a batteria, in grado di ridurre significativamente emissioni e rumorosità."I contratti aggiudicati in Slovenia rafforzano il riconoscimento di Tesmec come partner di riferimento per la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, capitalizzando l’esperienza maturata sul mercato domestico e le esperienze di successo in Repubblica Ceca, Francia, Bulgaria, Egitto e Marocco - ha commentato il- L’aggiudicazione con SZ - Infrastruktura, inoltre, consolida la continuità strategica con un gestore pubblico di primo piano e favorisce potenziali sinergie future".