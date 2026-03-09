Milano 17:35
Lufthansa scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia aerea tedesca, che mostra un -4,93%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo del vettore aereo tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 7,641 Euro con prima area di resistenza vista a 7,833. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,561.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
