Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,206 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,492. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,028.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)