Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca
, con una variazione percentuale del 3,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,206 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,492. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,028.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)