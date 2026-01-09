Enea, Energia: nanomateriali da scarti del riso per batterie e supercondensatori

(Teleborsa) -realizzati con materiali ottenuti da unsono al centro delle attività di ricerca condotte daSapienza Università di Roma e Politecnico di Torino. I primi risultati, pubblicati sulle riviste internazionali, dimostrano come i futuri dispositivi di accumulo elettrochimico di energia potranno contare suottenuti partendo dalla cellulosa contenuta in biomasse comuni e largamente disponibili."Gli aerogel di carbonio hanno mostratoconsentendo la realizzazione di dispositivi efficienti e di lunga durata. I quantum dots di grafene, invece, si sono rivelati capaci sia di accumulare cariche superficiali sia di ospitare (intercalare) al loro interno gli ioni di litio, dimostrando così il loro potenziale", spiega laL’altamente poroso ed è spesso definito come una ‘spugna solida’ perché, pur avendo una struttura tridimensionale compatta, è formato per oltre il 90% da aria: questa caratteristica lo rende estremamente leggero e allo stesso tempo resistente e stabile dal punto di vista elettrochimico. È composto esclusivamente da carbonio che è un elemento ampiamente utilizzato nei dispositivi elettrochimici nella forma di grafite o di hard carbon; nelle sue altre forme nanostrutturate (grafene, ossido di grafene, nanotubi e quantum dots) il carbonio può migliorare ulteriormente le sue proprietà conduttive e, soprattutto, è molto abbondante negli scarti di origine vegetale. Per questo studio l’aerogel di carbonio è stato ricavato dallache ha subito un processo di gelificazione, essiccazione e successiva carbonizzazione. La struttura ottenuta conferisce proprietà uniche al materiale stesso, tra cui elevata conducibilità elettrica e leggerezza, rendendolo potenzialmente ideale per batterie e supercondensatori."I risultati della nostra ricerca indicanoPur mostrando valori di capacità di accumulo inferiori rispetto ad altri materiali, si sono distinti per l’elevata stabilità e durata elettrochimica anche dopo migliaia di cicli", aggiunge Aurora.A partire dall’idrogel di carbonio i ricercatori hanno poi ottenuto inminuscole particelle di grafene con uno spessore vicino al singolo atomo. "A una scala così piccola il materiale acquisisce proprietà speciali, comePer questo motivo sono considerati materiali zero-dimensionali molto promettenti, da esplorare soprattutto in combinazione con altri materiali più stabili e strutturati per lo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie di accumulo energetico", conclude la ricercatrice ENEA.