Stellantis, ritardi per i modelli elettrici Peugeot a causa di problemi di produzione delle batterie

(Teleborsa) - Secondo quanto riferito da Bloomberg, Stellantis
sta affrontando significativi ritardi nella produzione di alcuni modelli elettrici
di punta, tra cui le Peugeot 3008
e 5008
. Il problema deriverebbe da difficoltà manifatturiere
presso Automotive Cells Co.
(ACC), la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz
e TotalEnergies
.
Le batterie a lungo raggio prodotte nel sito di Dunkerque
, in Francia, non avrebbero raggiunto i target di output previsti: attualmente la fabbrica riesce a equipaggiare solo circa 1.000 auto al mese.
Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa finanziaria, per tentare di risolvere i problemi tecnici e ridurre gli elevati livelli di scarti, ACC avrebbe richiesto l'intervento di un team di esperti dalla Cina
.