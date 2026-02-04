Milano 17:35
Stellantis, ritardi per i modelli elettrici Peugeot a causa di problemi di produzione delle batterie

Stellantis, ritardi per i modelli elettrici Peugeot a causa di problemi di produzione delle batterie
(Teleborsa) - Secondo quanto riferito da Bloomberg, Stellantis sta affrontando significativi ritardi nella produzione di alcuni modelli elettrici di punta, tra cui le Peugeot 3008 e 5008. Il problema deriverebbe da difficoltà manifatturiere presso Automotive Cells Co. (ACC), la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

Le batterie a lungo raggio prodotte nel sito di Dunkerque, in Francia, non avrebbero raggiunto i target di output previsti: attualmente la fabbrica riesce a equipaggiare solo circa 1.000 auto al mese.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa finanziaria, per tentare di risolvere i problemi tecnici e ridurre gli elevati livelli di scarti, ACC avrebbe richiesto l'intervento di un team di esperti dalla Cina.
