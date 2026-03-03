ENEA a KEY 2026: IA, idrogeno e innovazione per la transizione energetica

(Teleborsa) -. Questi i temi principali che, da domani alla fiera di Rimini fino a venerdì 6 marzo.I rappresentanti ENEA saranno impegnati in un fitto programma di- uno istituzionale nella hall sud (1A) e l’altro (133) nel padiglione B4 dedicato all’idrogeno - dove verranno presentate le ultime novità nel settore della ricerca sull’energia e dell’efficienza energetica. In particolare, sarà presente un, una piattaforma dimostrativa polifunzionale dell’intera filiera dell’idrogeno, dalla produzione agli usi finali, che conta su unInoltre, laboratori della durata di un’ora per studenti delle scuole superiori e degli ITS Energia e Ambiente saranno condotti da ricercatori ENEA, insieme ai giovani artisti finalisti del premio "", organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’efficienza energetica attraverso il dialogo tra arte e scienza. Con il concorso "Energia fatta ad Arte", artisti e designer, rendendo visibile l’energia che vi si nasconde. Le opere vincitrici resteranno esposte in uno spazio mostra allestito nella hall sud, accanto allo stand dell’ENEA.Il team della Direzione Trasferimento tecnologico, guidato dal Direttore Alessandro Coppola e composto da esperti di Knowledge Transfer Management, sarà presente con uno spazio dedicato all’interno degli stand ENEA, anche per incontri one-to-one con imprese interessate a conoscere da vicino l’offerta di innovazione ENEA e a valorizzare competenze, infrastrutture di ricerca e risultati scientifici in chiave industriale. Gli esperti ENEA di trasferimento tecnologico saranno a disposizione per illustrare collaborazioni personalizzate, in grado di ridurre il rischio dell’innovazione e ad accelerare i processi di transizione energetica. Tra gli appuntamenti in programma,, presso lo stand istituzionale nella hall sud, si terrà un seminario dedicato al programma ENEA di trasferimento tecnologico, il cui nuovo bando è stato lanciato pochi giorni fa con una dotazione di 1 milione di euro per lo sviluppo di tecnologie ENEA insieme alle imprese.Tra gli altri numerosi appuntamenti a partecipazione ENEA, segnaliamo quello d’apertura con la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini: ". Dal 2021 la diagnosi energetica è divenuta un prerequisito fondamentale per accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale. L’evento sarà un’opportunità di confronto con gli stakeholder coinvolti nei meccanismi incentivanti.La direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone interverrà al convegno su "). Sarà illustrato il passaggio dalla manutenzione correttiva alla gestione predittiva, mostrando come l’integrazione di IA, Digital Twin e IoT possa massimizzare l’efficienza degli impianti.Il direttore del Dipartimento Nucleare Alessandro Dodaro interverrà al dibattito "" (), nell’ambito del rilancio del nucleare voluto dal governo.Vari appuntamenti sono dedicati all’, intese non solo come strumenti di sviluppo territoriale, ma come veri e propri ecosistemi digitali complessi dove il dato diventa l’infrastruttura chiave per l’innovazione. Segnaliamo quello con l’introduzione della direttrice Monteleone ().La visione di ENEA per le città del futuro passa per l’interconnessione tra edifici e reti intelligenti. Se ne parleràInfine, la sala Tulipano () ospiterà una tavola rotonda sulla geotermia